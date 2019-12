Haaland: „Salzburg der perfekte Ort für mich“

Wie sehen Sie die Situation selbst? Wie ist der Status, Ihre Zukunft betreffend?

Ich versuche, mich in erster Linie auf mein Spiel zu konzentrieren. Natürlich gibt es viele Gerüchte, aber am Ende geht es darum, Fußball zu spielen. Darauf versuche ich mich zu fokussieren. Ich versuche das zu genießen, was ich am meisten mag in meinem Job und in meinem Leben.