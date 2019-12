Handy-Ortung: Polizei schnappt flüchtigen Häftling

Ein Häftling, der von einem Ausgang nicht in die Justizanstalt Suben (OÖ) zurückgekehrt war, ist am Montag in Salzburg geschnappt worden. Der 19-Jährige hatte ein Handy gestohlen, das der Besitzer über eine Suchfunktion online orten konnte. Der Pongauer hielt sich in einem Hotel auf. Als die Polizei kam, sprang er aus dem Fenster, wurde aber schnell gefasst.