Vilimsky: „FPÖ ist einzige rot-weiß-rote Bewegung“

Lange hat es gedauert, bis sich die Freiheitlichen am Freitag zum Parteiausschluss ihres Ex-Chefs Heinz-Christian Strache durchringen konnten. Dem vorausgegangen war am Donnerstag die Gründung von „Die Allianz für Österreich“ (DAÖ), die das Fass zum Überlaufen brachte und die wohl Strache zu einem Polit-Comeback verhelfen wird. Am Samstag meldete sich der blaue Generalsekretär Harald Vilimsky zu Wort und stellte im „Journal zu Gast“ auf Ö1 fest: „Die FPÖ will eine Schutzmacht für Österreich sein. Wir sind die einzige verbliebene rot-weiß-rote Bewegung.“