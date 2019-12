„Ich hatte offenbar schlechte Menschenkenntnis“

Nachdem die FPÖ am Freitagnachmittag den Ausschluss von Langzeit-Obmann Heinz-Christian Strache bekannt gegeben hatte, hat dieser am Freitagabend in der „ZiB 2“ mit seinen ehemaligen Mitstreitern und Parteikollegen abgerechnet. Strache sprach von einer „Vorverurteilungsmaschinerie, auch seitens der eigenen Partei“, die seit dem Ibiza-Video über ihn gekommen wäre: „Bis zum heutigen Tag ist es eine Farce, was mit mir und meiner Frau passiert.“ Angesprochen auf die möglicherweise strafrechtlich relevante Spesenaffäre wies Strache jegliche Schuld von sich: „Ich habe nie etwas Unredliches in Auftrag gegeben.“