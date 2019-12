Vom Trend zum neuen Lebensstil

Auf Plastik zu verzichten hat sich auch Jennifer Timrott, Initiatorin der App „Replace-Plastic“, vorgenommen. Sie will damit bei den Unternehmen Bewusstsein schaffen. „Mit der App scannt man den Barcode von einem Produkt, bei dem man sich an der Plastikverpackung stört. Wenn das Produkt erfasst ist, generiert man so eine E-Mail, die wir im Namen unseres Vereins an den Anbieter senden“, berichtet die Umweltschützerin. Auf diesem Weg möchte sie das Kundenfeedback direkt in die Unternehmen tragen und für mehr Alternativen im Supermarkt kämpfen.