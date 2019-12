Kleiner Schumacher soll ab 2021 in Formel 1 fahren

Laut „Bild“ gibt es noch im Bereich Strategie und Quailfying-Fahren Raum nach oben. Aber das Ziel von Mick scheint näher zu kommen. Denkbar aber: Mick fährt für die Ferrari-Partnerteams Alfa Romeo (oben im Bild) oder Haas in der zweiten Jahreshälfte 2020 am Freitag im Training, sammelt so Erfahrung. Dann dürfte der Einstieg in 2021 in die Formel 1 noch leichter fallen.