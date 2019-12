Eiskalt! Rapid schießt Linzer Europacup-Helden ab

Pech für den LASK

Unmittelbar danach hatte Rapid Glück. Frieser köpfelte an die Querlatte, Marko Raguz scheiterte im Nachschuss an Strebinger (36.). Der junge Stürmer traf zwei Minuten später an Strebinger vorbei, stand beim Zuspiel von Thomas Goiginger aber hauchzart im Abseits. Auch Michorl scheiterte nach dem Seitenwechsel an der Latte (56.).