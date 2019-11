Stefan Kraft war in Ruka-Quali unser bester Mann

Stefan Kraft hat sich am Freitag in der Qualifikation für den zweiten Saison-Einzelbewerb des Skisprung-Weltcups als bester Österreicher an der vierten Stelle klassiert. Der Skiflug-Weltrekordler landete bei 138,5 m und hatte 6,3 Punkte Rückstand auf den Tagesbesten, den bei 139 m landenden Slowenen Timi Zajc. Alle sechs Österreicher sind am Samstag (16.30 Uhr/live ORF 1) dabei.