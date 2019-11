Operation Aderlass geht gegen Olympiasieger vor

Bereits kurz nach den Polizeieinsätzen in Seefeld und Erfurt im Februar waren Doping-Verfahren gegen Veerpalus an der WM in Tirol teilnehmenden Sohn Andreas, dessen Teamkollegen Karel Tammjärv und Algo Kärp, den estnischen Trainer Mati Alaver sowie den kasachischen Weltklasselangläufer Alexej Poltoranin eingeleitet worden. Dem Sextett drohen Sperren von vier Jahren. Wie die FIS angab, stehe man im regen Austausch mit den österreichischen und deutschen Ermittlungsbehörden und arbeite unterstützt von externen Ermittlungsspezialisten an der Aufklärung der Causa.