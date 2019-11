Wayne Rooney gibt sein Trainer-Debüt

„Es ist eine lange Zeit her, dass bekannt gegeben wurde, dass ich dem Klub beitrete“, sagte Rooney im Interview des Vereinssenders, „es wird also schön für mich und auch für die Fans.“ Der frühere Manchester-United-Profi, der bis Oktober noch in der amerikanischen MLS für DC United auf Torejagd ging, ist bei Derby als Spieler und Trainer verpflichtet worden. Rooney darf aber erst mit Beginn der Winter-Transferphase am 1. Jänner 2020 für Derby spielen.