Haaland: Was Salzburg-Wunderstürmer so stark macht

Ich glaube, dass sich nur wenige Spieler in Österreich vorstellen können, welchen Hype Erling „Haaland bereits ausgelöst hat!“ Erzählte Salzburgs Aufhauser mit ungläubigem Kopfschütteln kurz vorm Rückflug aus Maastricht in Holland. Weil der erst 19-Jährige auch 20 Kilometer über der Grenze im ruhigen, gelassenen Flandern für Aufruhr gesorgt hatte. Mit seinem Joker-Tor beim 4:1-Sieg, das bereits sein achtes Tor in der Champions League markiert.