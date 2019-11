Speed-Herren starten in Lake Louise bärenstark

1. Trainings am Donnerstag für die Weltcup-Abfahrt der Herren am Samstag in Lake Louise:

1. Carlo Janka (SUI) 1:50,20 Sek. - 2. Matthias Mayer (AUT) +0,14 Sek. - 3. Vincent Kriechmayr (AUT) 0,34 - 4. Ryan Cochran-Siegle (USA) 0,51 - 5. Max Franz (AUT) 0,56 - 6. Otmar Striedinger (AUT) 0,58 - 7. Adrien Theaux (FRA) 0,70 - 8. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 0,71 - 9. Romed Baumann (GER) 0,77.

Weiters: 13. Hannes Reichelt 1,13. 17. Christian Walder 1,23 - 18. Christopher Neumayer 1,28 - 20. Daniel Danklmaier (alle AUT) 1,34 - 22. Kjetil Jansrud (NOR) 1,36 - 29. Johannes Kröll (AUT) - 45. Christoph Krenn (AUT) 2,36 - 48. Beat Feuz (SUI) 2,42 - 54. Dominik Paris (ITA) 2,62 - 57. Stefan Babinsky (AUT) 2,73