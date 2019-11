Honda bleibt! Neuer Motoren-Vertrag für Red Bull

Fix: Honda wird auch 2021 der Motorpartner der Formel-1-Rennställe Red Bull und Toro Rosso sein. Dies wurde am Mittwoch im Vorfeld des Saisonfinales in Abu Dhabi offiziell mitgeteilt. Toro Rosso fährt seit 2018 mit Honda-Power, Red Bull seit diesem Jahr. Vor dem 21. und letzten WM-Lauf am Sonntag hält Red Bull bei drei Saisonsiegen durch den Niederländer Max Verstappen.