Austauschprogramm: Tiroler Lehrlinge auf Reisen

Zu Gast in der Schweiz

Florentina Forcher aus Osttirol ist um eine Auslandserfahrung reicher. Die 18-Jährige befindet sich im vierten Lehrjahr bei Swarovski Optik in Absam und verbrachte kürzlich vier Wochen in der Schweiz. Gemeinsam mit ihrem Lehrlingskollegen Luca Oberacher aus Fulpmes war sie bei der Firma FISBA Optik in St. Gallen zu Gast. „Es war sehr spannend, ein Unternehmen im Ausland und die dortige Arbeitsweise kennen zu lernen“, erzählt die Osttirolerin. Im Gegenzug schickte „xchange“ zwei Schweizer Lehrlinge nach Absam.