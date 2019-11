Bayern feiern Torparty, Glasner besiegt Hütter

Der FC Bayern München feierte am Samstagnachmittag den dritten Sieg im dritten Spiel unter Interims-Trainer Hansi Flick. Mit einem souveränen 4:0 über Düsseldorf beeindruckte der deutsche Rekordmeister. Durch den Sieg rückten die Münchner wieder näher an Platz eins heran, da Tabellenführer Borussia Mönchengladbach bei Union Berlin federn lassen musste. Das Team von Ex-Bullen-Trainer Marco Rose verlor mit 0:2 in der Hauptstadt. Im Duell der österreichischen Trainer behielt Oliver Glasner die Oberhand. Seine Wolfsburger bezwangen die Frankfurter von Adi Hütter mit 2:0, trotz einer Roten Karte in Halbzeit eins. Mehr in Kürze.