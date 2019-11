Nach 0:3: Reus bewahrt Dortmund vor Mega-Blamage

Zwei Wochen nach der 0:4-Pleite in München setzte es für Borussia Dortmund in der deutschen Bundesliga zum Auftakt der 12. Runde am Freitag beinahe die nächste böse Blamage! Schon zur Pause stand es gegen Schlusslicht Paderborn 0:3 - doch dann startete der BVB eine irre Aufholjagd und rettete mit dem 3:3 in der Nachspielzeit durch Marco Reus zumindest noch einen Punkt. Für Trainer Lucien Favre, der seit Wochen in der Kritik steht, war es dennoch ein weiterer Tiefschlag. Im Video oben sehen und hören Sie, was der Schweizer vor der Partie gesagt hat ...