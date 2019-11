Katzen und Hund sterben an „Mäusegift“

Tierärzte schlagen Alarm

Und darüberhinaus schlägt die oststeirische Tierärztin Andrea Sedar Alarm: „Bei mir und Kollegen sind vermehrt Katzen in Behandlung, die mit Kopfzittern und Untertemperatur keine typischen Vergiftungserscheinungen aufzeigen - aber an ein relativ neu im Handel erhältliches Mäusegift bzw. daran verendete Mäuse geraten sind. So geht das ja wohl nicht!“