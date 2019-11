Tirols Umweltanwalt mahnt, die Natur zu schonen

Dynamik nimmt weiter zu

In den Berichtsjahren ’17 und ’18 wurden jeweils 32 bzw. 30 Vorhaben abgewiesen, aber 1077 und 1062 bewilligt – etwa so viele wie jeweils in den Jahren 2006 bis 2011. In Summe bedeutet das einen enormen Flächenverbrauch, der in den letzten Jahren an Dynamik sogar noch zugenommen hat, bilanzierte Kostenzer. „In Tirol wurden in den letzten 10 Jahren knapp 4000 Hektar durch Projekte mit naturschutzrechtlicher Bewilligung beansprucht, das sind 40 Quadratkilometer Naturverbrauch seit 2009. Das entspricht der Fläche der Stadtgemeinde Kufstein.“