Nach langer Leidenszeit: Hütter zurück auf Schnee!

Die steirische Skirennläuferin Cornelia Hütter ist am Montag acht Monate nach Erleiden eines Kreuzband- und Innenmeniskusrisses sowie einer Innenbandblessur auf Schnee zurückgekehrt. Die 27-Jährige absolvierte in Anwesenheit von ÖSV-Gruppentrainer Roland Assinger auf der Reiteralm ihre ersten leichten Schwünge. Ihre Verletzung hatte sich Hütter beim Weltcupfinale im März in Soldeu (AND) zugezogen.