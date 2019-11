Märchenhafte Rückkehr: Tor nach langer Leidenszeit

Santi Cazorla ist von teils schweren Verletzungen gezeichnet! Der Spanien-Kicker, dem bereits die Amputation seines rechten Beins gedroht hatte, machte am Freitag seine märchenhafte Rückkehr perfekt: Beim 7:0-Sieg gegen Malta in der EM-Qualifikation trug er sich nach vier Jahren wieder einmal in die Nationalmannschafts-Torschützenliste ein!