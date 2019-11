Geduld von Inter-Mailand-Ass Lazaro wurde belohnt

In den jüngsten drei Pflichtspielen war Lazaro für Inter immer im Einsatz, die Startschwierigkeiten dürften also überwunden sein. Doch auch während seines Reservistendaseins in Mailand hatte der Steirer seinen Mut nicht verloren. „Ich bin zu einem Riesenverein gekommen, war am Anfang verletzt und die Mannschaft hat gut gespielt, da muss man geduldig sein. Ich war das erste Mal in so einer Situation und bin stolz, dass ich ruhig geblieben bin“, erzählte der 23-Jährige am Mittwoch im ÖFB-Camp in Bad Tatzmannsdorf.