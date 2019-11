Spitzenreiter Salzburg blamiert sich gegen Letzten

Die 99ers hatten diesmal in einer fast ausverkauften Halle gegen den KAC das bessere Ende für sich. In der 800. Liga-Partie von Graz-Routinier Daniel Oberkofler brachte Dominik Grafenthin (8.) sein Team im Anfangsdrittel in Führung, Joakim Hillding (19.) erhöhte wenig später im Powerplay auf 2:0. Durch Daniel Obersteiner (27./PP) und Adam Comrie (34.) kamen die Kärntner zum 2:2-Ausgleich, doch Dwight King setzte in der 44. Minute erneut im Powerplay den Schlusspunkt.