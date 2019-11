Verhütung ist auch Männersache!

Sicherste Methode zur Empfängnisverhütung

Die modernste Forme der Operationstechnik ist die sogenannte „No-Scalpel-Vasectomy“. „Dabei wird unter lokaler Betäubung mittels einer speziellen Klemme die Haut des Hodensacks gespreizt, der Samenleiter freigelegt und durchtrennt“, so der Facharzt. Dadurch gelangen keine Spermien in die Samenflüssigkeit. Um die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenwachsens zu reduzieren, werden ungefähr 2 cm des Samenleiters entfernt und die Enden mittels Strom verödet. Danach ist für etwa 1-2 Wochen körperliche Schonung angesagt. Sport (vor allem Radfahren oder Reiten), aber auch sexuelle Aktivitäten sollten erst danach wiederaufgenommen werden. Beim Geschlechtsverkehr ist allerdings zu beachten, dass der Mann nicht sofort nach dem Eingriff unfruchtbar ist! Noch eine Zeit lang können in den Samenleitern verbliebene, befruchtungsfähige Spermien ausgestoßen werden. Daher unbedingt so lange verhüten, bis sich keine Samenfäden im Ejakulat mehr nachweisen lassen bzw. unbewegliche Samenzellen eine bestimmte Zahl nicht überschreiten. Dies ist in der Regel nach 8-12 Wochen der Fall, wie Dr. Dorfinger erläutert.