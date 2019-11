Wenn alles juckt und die Gelenke schmerzen

Die Therapie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten massiv verändert. Die Gaben von Arzneien zur Entzündungshemmung und Unterdrückung der Krankheitsaktivität sind die wichtigsten medizinischen Maßnahmen. Bei schweren Formen kann nun medikamentös gezielter auf das Immunsystem eingewirkt werden. Durch die heutigen, individuellen Behandlungsmöglichkeiten lässt sich bei vielen Betroffenen -sowohl von der Haut als auch von den Gelenken her - ein Stillstand der Krankheit (Remission) erreichen. Weitere Substanzen sind laut Experten gerade in Entwicklung, sodass künftig eine noch effizientere Behandlung möglich sein könnte.