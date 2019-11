Diese Anbieter liefern das beste Festnetz-Internet

Wer kann, sollte regionalen Anbieter wählen

Generell empfiehlt „connect“: Wer die Möglichkeit hat, sollte seinen Internetanschluss von einem der regionalen Anbieter beziehen. Sie schnitten im Test insgesamt deutlich besser ab als die großen Player, die im ganzen Land ihre Dienste anbieten. So errang die Salzburg AG mit einem 200-Mbit-Anschluss als am besten bewerteter lokaler Anbieter 921 von 1000 möglichen Punkten und lieferte Bestleistungen in so gut wie allen Bereichen. Der zweitplatzierte Anbieter kabelplus mit dem Kernmarkt Niederösterreich ist fast ebenso gut und schafft 897 von 1000 Punkten. Ausbaufähig ist hier vor allem der Bereich Web-TV und Crowdsourcing-Angebote.