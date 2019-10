„Amazon Fresh“ für Prime-Kunden in USA kostenlos

Die Lieferung von Lebensmitteln sei eines der am schnellsten wachsenden Geschäftsfelder des Unternehmens, heißt es darin. „Und wir glauben, dass dies einer der beliebtesten Vorteile von Prime sein wird“, erklärte Amazon-Managerin Stephenie Landry. In den USA konkurriert der in Seattle ansässige Konzern beim Versandhandel mit Lebensmitteln vor allem mit dem Einzelhandelsriesen Walmart, der 12,95 Dollar im Monat für seine Bringdienst-Option verlangt. Zu Amazon gehört in den USA auch die Bio-Supermarktkette Whole Foods, die eigene Lieferdienste anbietet.