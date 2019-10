Nationals erzwingen siebtes Spiel in World Series

Die Finalserie in der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB wird erst im siebten und letzten möglichen Spiel entschieden. Mit einem 7:2-Erfolg bei den Houston Astros schafften die Washington Nationals am Dienstag nämlich den 3:3-Ausgleich in der World Series. Die letzte Partie findet am Mittwoch erneut im texanischen Houston statt.