So erlebten die Ducks den Mauerfall in Berlin

Während sich in Berlin am 9. November der Mauerfall zum dreißigsten Mal jährt, lässt sich Donald Duck zum Mauerbau in Entenhausen hinreißen. In einem exklusiven Comic-Abenteuer im Micky Maus-Magazin 23/19 weckt diese Aktion die Erinnerung bei Dagobert, wie er zusammen mit Neffe Donald 1989 den Mauerfall in Berlin zufällig hautnah miterlebte.