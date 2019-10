18 Monate Haft für Bahnhofs-Einbruch

„Krone“-Leser kennen die Vorgeschichte: Bei Einbrüchen in das Bahnhofsrestaurant von Eisenstadt waren insgesamt mehr als 3500 Euro sowie zahlreiche Flaschen Spirituosen und mehrere Packungen Zigaretten gestohlen worden. Unter anderem hatte der vorerst unbekannte Täter sogar einen Wettautomaten in den Räumlichkeiten aufgebrochen. Doch dank Handabdrücken und DNA-Beweisen, die der Kriminelle vor Ort hinterlassen hatte, sowie den Aufnahmen aus einer Überwachungskamera, konnte rasch ein Türke als mutmaßlicher Täter ausfindig gemacht werden. Doch vor Gericht in Eisenstadt stritt der Sozialhilfeempfänger alles ab, sodass der Prozess vertagt werden musste.