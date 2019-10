Lercher bekommt Co-Vorstand und weniger Gehalt

Die seit einer Gagen-Falschmeldung in ganz Österreich bekannt gewordene Leykam Medien AG mit Geschäftsführer Max Lercher wird ab November einen zweiten Vorstand bekommen. Die entsprechende Aufsichtsratssitzung wird am 4. November stattfinden, sagte der SPÖ-Nationalratsabgeordnete am Donnerstag. Wer der Neue sein wird, werde erst nach dem Beschluss kommuniziert. Lerchers Gehalt bei der Leykam dagegen wird bereits ab 1. November auf 2500 Euro - und damit auf weniger als die Hälfte - reduziert. Das hatte der steirische Parteirebell bereits angekündigt.