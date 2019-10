Porno-Games reiten auf der Battle-Royale-Welle

Weitere Features will man auf Basis der Rückmeldungen nach der Betaphase nachreichen. Einen allzu guten Ruf hat sich der Entwickler mit seinen früheren Werken nicht erarbeitet. Die bislang einzige Veröffentlichung, in der man als russischer Bär auf Nazis schießt, gehört nach Ansicht eines Steam-Rezensenten „eher in ein Kuriositätenkabinett als in die Steam-Bibliothek“.