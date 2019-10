Wappnen Sie sich!

Nicht alle Risiken beeinflussbar

Hormonersatztherapie in den Wechseljahren sollte aufgrund des doch größeren Krebsrisikos nur bei starken Beschwerden zeitlich begrenzt zum Einsatz kommen. (Mehrere) Schwangerschaften (mit unter 35 Jahren) und längeres Stillen (mindestens sechs Monate) schützen hingegen vor Brustkrebs. Keinen Einfluss hat man auf das Alter - in fortgeschrittenen Jahren steigt das Risiko automatisch an - sowie, ob jemand früh die erste Regelblutung bekommen hat und wann die Menopause startete. Alles Faktoren, die mitunter für die gefürchtete Diagnose sprechen. Ohne dass man ihnen vorbeugen könnte, kommen auch genetische Fehlfunktionen zum Tragen. So treten in manchen Familien Brust- und/oder Eierstockkrebs deutlich häufiger auf. „Eine von etwa 300 Frauen zeigt eine Veränderung in den Zellen des BRCA1 oder BRCA2 Gens. Es handelt sich hier gleichsam um einen Schreibfehler im Bauplan, der erblichen Krebs auszulösen vermag“, erläutert Prof. Singer. „Kinder haben eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dieses fehlerhafte Gen zu erben. Auch Männer können diese Mutation weitergeben.“