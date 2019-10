Sigleß bekommt Hochwasserschutz

Ist in einigen Kommunen die erhöhte Luftverschmutzung oder Lärmbelästigung Thema, wenn es um den Ausbau der S 4 geht, kämpft Sigleß mit einem anderen Problem. „Je nachdem, wo sich die Gewitterzelle befindet, Wiesen oder Mattersburg, das Wasser rinnt bei uns unkontrolliert herein“, schildert Bürgermeister Josef Kutrovatz. Der Ort liegt auf einer Seehöhe von 207 Metern, also deutlich niedriger als die Nachbargemeinden. Von der Schnellstraße gelangen immer wieder große Regenmengen in den Edlesbach und sorgen für Probleme.