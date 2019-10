Fahrer stirbt auf Ostautobahn

In Richtung seiner Heimat war ein Ungar in der Nacht auf der Ostautobahn unterwegs. Zwischen Bruck an der Leitha (NÖ) und Parndorf krachte der Len ker dann aus vorerst ungeklärter Ursache mit seinem weißen Kastenwagen auf den Anhänger eines vor ihm fahrenden Fahrzeuges aus Serbien. Dabei wurde der 34-Jährige schwer verletzt im Wrack eingeklemmt. Der Besitzer des vorderen Wagens sowie Zeugen verständigten sofort die Einsatzkräfte. Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz rückten mit einem Großaufgebot zur Unfallstelle aus. Dort bot sich den Helfern ein wahres Trümmerfeld.