Doping: Nike beendet umstrittenes Oregon Project!

Zuletzt hatten aktuelle NOP-Läufer bei der WM in Doha mächtig abgeräumt. Ihre Bilanz: dreimal Gold, einmal Silber und Bronze. Der US-Amerikaner Donavan Brazier siegte über 800 Meter, Yomif Kejelcha aus Äthiopien gewann Silber über 10.000 Meter. Die Deutsche Konstanze Klosterhalfen wurde über 5000 Meter Dritte. Die gebürtige Äthiopierin Sifan Hassan (NED) triumphierte über 1500 und 10.000 Meter, was vor ihr noch niemandem gelungen war. Klosterhalfen hatte noch in Katar angekündigt, weiter beim NOP trainieren zu wollen: „Das bleibt das beste Team der Welt. Ich weiß für mich und alle, die drumherum sind und Einblicke haben, was da passiert und was nicht passiert“, sagte sie. „Doping ist da nie ein Thema.“