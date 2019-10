Rooney-Gattin überführt Vardy-Frau als Verräterin

Ein Zickenkrieg der ganz besonderen Sorte hält derzeit England in Atem. Die Hauptdarsteller: Zwei Spielerfrauen! Coleen Rooney, die Gattin von ManUnited-Legende Wayne Rooney hat via Twitter und Instagram Rebekah Vardy, die Ehefrau von Leicester-Stürmer Jamie beschuldigt, seit Jahren vertrauliche Informationen an die Presse weitergegeben zu haben. Und sie hat Beweise ...