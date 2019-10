Jetzt fix: Rekordversuch von Kipchoge am Samstag

Nun, da der Tag des Rennes fixiert ist, beginnt für Eliud Kipchoge ein Drei-Tages-Countdown, um seine Ernährung umzustellen und mit dem Carbo-Loading zu beginnen. Kipchoge ist am Dienstag, 8. Oktober in Wien angekommen, hat sich mit den Bedingungen vertraut gemacht und ist bereits auf der 1:59-Laufstrecke in der Prater Hauptallee und den angrenzenden Wegen gelaufen.