Rugby-WM: Wales und Australien im Viertelfinale

Nach England und Frankreich haben sich am Mittwoch auch Wales und Australien für das Viertelfinale der Rugby-WM in Japan qualifiziert. Die Waliser gewannen am Mittwoch gegen Fidschi mit 29:17 und haben den Aufstieg damit schon vor dem abschließenden Spiel fixiert. Durch den Sieg der Briten ist auch Australien aus der Gruppe D fix aufgestiegen.