Foda: „Werde bei Alaba kein Risiko eingehen!“

Kann David Alaba am Donnerstag beim so wichtigen EURO-Qualifikationsspiel im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Israel spielen oder nicht? Hinter dem Einsatz des Bayern-Legionärs steht wegen seiner Rippenverletzung weiter ein großes Fragezeichen, das erste Training am Montag hatte der 27-Jährige jedenfalls auslassen müssen.