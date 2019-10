Deutschland muss mit B-Team gegen Argentinien ran

Der 32-jährige Offensivkünstler des FC Barcelona und aktuelle Weltfußballer ist nach seinen Korruptionsvorwürfen gegen den südamerikanischen Fußballverband (CONMEBOL) noch bis Anfang November für Länderspiele gesperrt. Das Duell der beiden Fußball-Größen gab es bereits 22 Mal, Deutschland siegte siebenmal bei fünf Remis und zehn Niederlagen. Eine davon setzte es auch beim jüngsten Duell am 3. September 2014 in Düsseldorf (2:4). Kurz zuvor hatte die DFB-Truppe noch im WM-Finale in Rio de Janeiro dank eines Treffers von Mario Götze in der Verlängerung mit 1:0 die Oberhand behalten.