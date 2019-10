Tennis-Hit in Linz: Schönste sitzt auf der Tribüne

Ein Highlight - vor allem optisch! Denn Scharapowa macht auch abseits des Centercourts eine tolle Figur. Dadurch klingelt es seit Jahren mächtig in der Kasse. Neben 35 Millionen Euro an Preisgeldern hat die Russin ein Vielfaches mit Werbung verdient. Bereits vor 12 Jahren kassierte sie alleine mit Sponsoren wie Porsche und Co. kolportierte 18 Millionen pro Jahr und war weltweit die am besten bezahlte Sportlerin. Auch ihre sportlichen Erfolge halten da mit, denn Scharapowa gewann bisher fünf Grand Slams. Aber (Schulter-)Verletzungen und eine Dopingsperre 2016 brachten sie aus dem Rhythmus.