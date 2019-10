Sänger bei Auftritt von Bühnengerüst getroffen!

Das hat wehgetan! Während eines Auftritts der Band „Los Criollos“ bei einem Festival in Argentinien brach plötzlich das Bühnengerüst zusammen. Der Sänger Luis Villan und ein anderes Bandmitglied wurden von der Metallkonstruktion, an der zahlreiche Scheinwerfer befestigt waren, am Kopf getroffen und gingen zu Boden. Wie durch ein Wunder standen beide ein paar Sekunden danach wieder auf - und das nahezu unverletzt!