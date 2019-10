Kurz vor Wahnsinnstat war er „Man of the Match“

Die schreckliche Bluttat von Kitzbühel (siehe Video oben) zieht ihre Spur auch in den Sport: Unter den Mordopfern ist Eishockey-Goalie Florian J. (Name aus Rücksicht auf die Angehörigen abgekürzt). Der 24-Jährige stand am Samstagabend, wenige Stunden vor der Wahnsinnstat, noch auf dem Eis für die Kitzbühler Adler in der Alps Hockey League und wurde zum „Man of the Match“ gekürt.