So bereitet sich Ketema auf den Hitze-Marathon vor

Wie Fieber

Alles wird getan, um die Körpertemperatur möglichst niedrig zu halten. Bis zum Rennen trägt Lemawork Ketema Kühlwesten, während des Laufes erhält er alle 3,5 km an der Verpflegestation nicht nur Wasser und Elektrolyte, sondern auch ein Stirnband, in dem Kühl-Pads gelagert sind. Die wechselt er auf dem Rundkurs bei jeder Runde. Österreichs Marathon-Mann will - ähnlich wie bei der EM im Vorjahr - möglichst lange in der Spitze mitlaufen. „Ich laufe in der ersten Gruppe, wenn die zu schnell wird, muss ich mich zurückfallen lassen.“ Seine vier Betreuer an der Strecke werden ihn notfalls bremsen, Ärzte des Weltverbandes werden ohnehin alle Läufer aus dem Rennen nehmen, die gefährdet sind.