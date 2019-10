Schulterprobleme! Tennis-Queen muss Linz absagen

„Die Gesundheit der Spielerinnen hat Priorität“

Turnierdirektorin Sandra Reichel lässt in einer ersten Stellungnahme verlautbaren: „Es tut mir sehr leid, dass Maria nicht in Linz an den Start gehen kann. Ich habe natürlich vollstes Verständnis für ihre Entscheidung. Die Gesundheit der Spielerinnen hat Priorität“. Damit hat Reichel noch zwei Wild Cards für das Turnier in der kommenden Woche zu vergeben.