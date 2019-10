Von Hwang ausgetanzt: Van Dijks Antwort im Video!

Lob für Salzburger

„Nach dem Tor haben sie wieder an sich geglaubt. Vor allem nach der Halbzeit haben sie richtig gut gespielt“, gab es vom Superstar Lob für die Mozartstädter. Überrascht von der starken Leistung der Salzburger ist er nicht. „Wir haben sie gut analysiert. Wir haben gewusst, dass sie nicht aufgeben werden.“ Am Ende wurde die Aufholjagd der „Bullen“ jedoch nicht belohnt. Van Dijk und Co. durften nach dem packenden 4:3-Erfolg über die ersten Punkte in Gruppe E jubeln.