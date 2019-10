Youth League: Liverpool dreht Hit gegen Jungbullen

Salzburgs Fußball-Nachwuchs hat im zweiten Spiel der UEFA-Youth-League bei Liverpool nach 2:1-Führung noch eine 2:4-(1:1)-Niederlage hinnehmen müssen. In Saint Helens gerieten die Jungbullen am Mittwoch durch Yasser Larouci (5.) früh in Rückstand. Karim Adeyemi (21.) und David Affengruber (63.) drehten die Partie verdientermaßen, ehe man sich im Finish noch um die Früchte der guten Arbeit brachte.