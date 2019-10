Kern-Sohn seit Monaten kein SPÖ-Mitglied mehr

Parteiaustritt schon im Juni

Wie am Mittwoch zu erfahren war, ist Niko Kern aus der Partei ausgetreten - und zwar bereits am 7. Juni, wie er selbst in einem Tweet verriet. Er habe seinen Austritt aber bislang stets dementiert, „um der SPÖ nicht vor der Wahl zu schaden“, wie er in dem Kurznachrichtendienst schreibt. Sein Kreuzerl machte Kern junior übrigens am Sonntag in der Wahlkabine zum ersten Mal nicht bei der SPÖ, sondern bei den NEOS - er gab seine Vorzugsstimme Helmut Brandstätter.