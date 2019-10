(Ex-)Wähler rechnen nach Fiasko mit Strache ab

Nur 16,1 Prozent laut vorläufigem Ergebnis inklusive Wahlkartenprognose - für die FPÖ-Wähler und die Partei selber war das Wahldebakel am Sonntag ein Schock. Hatte es vor Kurzem noch geheißen, dass die SPÖ im Kampf mit der FPÖ um Platz 2 zittern müsse, so war am Wahlabend klar, dass die jüngsten Skandale rund um den ehemaligen Parteichef mehr noch als die Ibiza-Affäre die FPÖ massiv an Stimmen gekostet hatten. In beides involviert: Heinz-Christian Strache, den seine ehemaligen Anhänger nun nicht mehr so einfach davonkommen lassen wollen.