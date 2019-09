Ferrari-Pulverfass! Die rote Lunte brennt bereits

Am kommenden Wochenende sind vor dem Grand Prix von Russland in Sotschi alle Blicke in die Ferrari-Box gerichtet. Nachdem sich Charles Leclerc durch eine für ihn nicht nachvollziehbare Strategiemaßnahme um den Sieg beim Nachtklassiker in Singapur geprellt gefühlt hatte, verlangte er Antworten von der Teamspitze. Auch Manager Nicolas Todt soll heftig mit Teamchef Mattia Binotto diskutiert haben ...